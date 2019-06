Onu: Alto commissario diritti umani dal domani in Venezuela (3)

- Proprio nelle ore precedenti lo sbarco di Bachelet, le autorità venezuelane hanno disposto la liberazione di alcuni prigionieri considerati "politici" dalle opposizioni. “La scorsa notte i prigionieri politici Melvin Farias e Junior Rojas hanno lasciato il carcere, dopo un anno e due mesi dietro le sbarre”, ha annunciato l’organizzazione venezuelana per i diritti umani, Foro Penal, sul suo account Twitter ufficiale. Con questa “arriva a tre il numero delle persone rilasciate prima della visita di Bachelet”. Lunedì le autorità venezuelane hanno liberato il deputato di opposizione Gilber Caro, arrestato lo scorso aprile. Lo ha annunciato l’Assemblea nazionale (An), il parlamento controllato dall’opposizione, sul suo account Twitter ufficiale. “Il deputato Gilber Caro non avrebbe mai dovuto essere incarcerato”, denuncia l’An. “Oggi lascia il carcere ma come tutti i venezuelani non è ancora libero”. (segue) (Res)