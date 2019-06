Criptovalute: Zingaretti, serve commissione Vigilanza

- Il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, sostiene in una nota: "Dal prossimo anno l’associazione promossa da Facebook metterà sul mercato delle transazioni digitali una nuova criptovaluta. Una notizia che sta facendo il giro del mondo e che sembra interessare poco, purtroppo, ai governi e alle istituzioni monetarie. Eppure questa novità può cambiare profondamente le nostre vite e il modo di acquistare e di assegnare valore alle cose, offrendo anche nuovi strumenti in particolare ai nativi digitali. Allo stesso tempo - prosegue - non si può sottovalutare la conseguenza di una moneta alternativa messa a disposizione di chiunque, senza alcuna regolamentazione e controllo, che magari potrebbe diventare per milioni di consumatori l’unica forma di scambio di beni e servizi gestita dallo stesso soggetto in grado di orientare le preferenze dei consumatori in base agli algoritmi". (segue) (Com)