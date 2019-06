Tangenti: interrogato dai pm per la prima volta imprenditore D'Alfonso

- È durato più di quattro ore l’interrogatorio di Daniele D’Alfono, il manager dell’Ecol Service, finito in carcere nell’ambito dell’inchiesta “Mensa dei poveri”, condotta dalla Dda di Milano, con le accuse di turbata libertà degli incanti, associazione per delinquere con l’aggravante di aver commesso il fatto per agevolare l’attività del clan di ‘ndrangheta dei Molluso, corruzione e finanziamento illecito. D’Alfonso, ritenuto dagli inquirenti una delle figure chiavi nel filone milanese del presunto sistema di tangenti, appalti, nomine pilotate e finanziamento illecito, è stato ascoltato negli uffici del sesto piano del Palazzo di Giustizia, per la prima volta dopo blitz dello scorso 7 maggio che aveva portato all’esecuzione di 43 misure cautelari. Nel corso dell’interrogatorio si sono alternati il procuratore aggiunto Alessandra Dolci e i pm Silvia Bonardi, Adriano Scudieri e Luigi Furno. Nelle scorse settimane era stato scarcerato dal Gip di Milano Matteo Di Piero, collaboratore di D’Alfoso, per aver fornito dettagli utili ai fini delle indagini. (Rem)