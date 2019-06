Università: Di Maio, farla per rafforzare propria personalità, per essere più forti in mondo

Roma, 18 giu 20:56 - (Agenzia Nova) - Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, ha invitato a "fare quello che piace, ma fare l'università". Il leader M5s lo ha detto ospite di "Skuola.net". Di Maio ha poi precisato che è importante fare l'università "non per far parte di un certo ceto della società, ma fare quello che piace e per approfondire. L'Università - ha aggiunto - è un momento per rafforzare la propria personalità, per sentirsi più forti del mondo". (Rin) © Agenzia Nova - Riproduzione riservata