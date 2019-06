Scuola: Di Maio, tracce maturità? Forse ambiente e Africa, ne farei una su povertà

- Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, scherzando sulle possibili tracce all'esame di maturità ha detto: "Non stiamo spoilerando, altrimenti mi denunciano. Secondo me - ha ironizzato, ospite di "Skuola.net" - per tutelarsi neanche il ministro Istruzione sa le tracce". Di Maio ha quindi immaginato che potrebbe uscire un tema "sull'ambiente" dato il seguito che ha avuto l'iniziativa Fridays for Future oppure, "temi esteri, l'Africa - ha aggiunto - sarà centrale nei prossimi decenni". E ancora, il ministro del Lavoro ha detto che se potesse deciderebbe "anche una traccia sul tema della povertà", che "in realtà è anche fare due lavori e non arrivare alla seconda settimana, così come non poter comprare gli occhiali da vista al proprio figlio o la carne". (Rin)