Messico: Senato convoca per mercoledì seduta su ratifica di Usmca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Senato messicano ha fissato a domani, mercoledì 19 giugno, la discussione della ratifica dell'Usmca (United States-Mexico-Canada Agreement), il trattato commerciale dei paesi dell'America del nord destinato a sostituire il "vecchio" Nafta. Il testo è stato approvato la settimana scorsa all'unanimità dalle commissioni parlamentari pertinenti, un consenso che spinge i media locali a pronosticare identico esito nella sessione di domani. Mandate almeno temporaneamente in archivio le ultime tensioni commerciali all'interno della regione, i paesi aderenti puntano a ottenere il visto buono dai parlamenti in tempo utile per rendere il trattato operativo da gennaio 2020. Ma sul futuro del trattato, che nasce in sostituzione del "vecchio" Nafta, più che il possibile via libera del Messico, gravano le incognite del dibattito in Canada e, soprattutto, negli Stati Uniti. (segue) (Mec)