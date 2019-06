Messico: Senato convoca per mercoledì seduta su ratifica di Usmca (2)

- La settimana scorsa era stato il presidente messicano Andres Manuel Lopez Obrador ad anticipare la possibilità che il trattato potesse essere approvato in questi giorni. “Mi hanno riferito che il primo tema in agenda sarà la ratifica del trattato. Posso assicurare che la prossima settimana verrà ratificato”, diceva il capo dello stato. Il testo dell'accordo, frutto di un serrato e lungo negoziato, era stato firmato a fine novembre 2018 dall'ex presidente del Messico, Enrique Pena Nieto, dal presidente Usa Donald Trump e dal primo ministro del Canada, Justin Trudeau. A Washington, permangono però le resistenze espresse dai Democratici, detentori della maggioranza alla camera dei Rappresentanti. Pesano in particolare le richieste fatte alla Casa Bianca di maggiori garanzie sui temi del rispetto dell'Ambiente, partita che si intreccia con gli impegni sul patto climatico, sulle questioni relative ai diritti d'autore e sull'applicazione pratica degli impegni sul diritto del lavoro. (segue) (Mec)