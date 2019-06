Messico: Senato convoca per mercoledì seduta su ratifica di Usmca (9)

- In parallelo all'accordo si è disciplinata anche un'altra questione calda dei rapporti commerciali, quella legata alla minaccia della Casa Bianca di imporre dazi all'ingresso delle automobili, misura presentata come di salvaguardia della sicurezza nazionale. Il negoziato garantisce a Messico e Canada una sostanziale copertura dal rischio: gli Usa non imporranno dazi per i "primi" 2,6 milioni di vetture importate annualmente dai paesi vicini. Tanto per il Messico quanto per il Canada la cifra supera di circa il 40 per cento la quota di vetture vendute all'anno. Il che significa che nel caso Washington decidesse di elevare le misure al resto del mondo, i due paesi nordamericani potrebbero godere, almeno per un paio di anni, di una condizione favorevole. (Mec)