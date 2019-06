Difesa: a bordo di Nave Garibaldi 25mo campionato interforze di tiro a volo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si rinnova l'appuntamento con il Campionato interforze di tiro a volo, quest'anno in programma dal 25 al 27 giugno a bordo dell'incrociatore portaeromobili Giuseppe Garibaldi, ormeggiato a Taranto presso la Stazione navale Mar Grande. Lo riferisce un comunicato stampa dello Stato maggiore della Difesa. A contendersi il titolo Tricolore, tra i circa 70 atleti provenienti da tutta Italia, i migliori specialisti in divisa, inclusi quelli della squadra azzurra che hanno contribuito a difendere i colori italiani nelle maggiori competizioni internazionali. In gara ci saranno anche gli aspiranti campioni del settore giovanile della Federazione italiana tiro a volo (Fitav) e i rappresentanti di alcuni prestigiosi circoli nazionali. È dal lontano 1995 che la Marina militare italiana ospita a bordo delle unità della Squadra navale questo importante evento sportivo che, giunto alla sua 25ma edizione, avrà inizio martedì 25 giugno alle ore 17.30 con la tradizionale lettura del Giuramento dell'atleta e si concluderà giovedì 27 giugno con le premiazioni e la cerimonia di saluto a bordo di nave Garibaldi. (Com)