Sanità: F. Sala su progetto "Genoma21", una strada verso cure innovative per sindrome di down - Foto

- Il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Università, Export e Internazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala e Gerry Scotti, ambasciatore del progetto 'Lombardia e' Ricerca' hanno visitato oggi l'associazione 'Vola con Martin oltre il 21' per sostenere la ricerca scientifica finalizzata a migliorare la qualità della vita dei bambini con trisomia 21. L'associazione fondata nel 2018 da Davide e Ombretta Orio promuove la ricerca scientifica per migliorare la qualità della vita dei bambini con Sindrome di Down. (Foto di: Lombardia Notizie) (com)