Ue: Brunetta (FI), Borghi offende Tria e l'Europa

- Renato Brunetta, deputato e responsabile economico di Forza Italia, in una nota, afferma: "L'onorevole Borghi, presidente della commissione Bilancio della Camera, è da qualche giorno impegnato in una sua personalissima campagna denigratoria tecnico-ideologico-politica contro la Commissione europea. Usando i toni tipici e inaccettabili ai quali oramai, diciamo purtroppo, ci ha abituati, fatti di violenza, improntitudine, incompetenza e spudoratezza, l'economista di punta del Carroccio è oggi salito in 'cattedra', offendendo prima i commissari europei, e poi attaccando di nuovo il bravo ministro Tria, che a suo dire 'non ha capito cosa sono i minibot, ecco perché dice che sono illegali', dimenticandosi che chi l'ha dichiarato per primo è stato Mario Draghi, contro il quale però si è guardato bene dall'usare parole offensive". Rimane il rammarico, prosegue il deputato azzurro, "di vedere il degrado, anche verbale, al quale la politica di questo governo è scesa, ormai priva di qualsiasi forma di rispetto nei confronti sia degli avversari politici, che degli esponenti di altri Stati e delle istituzioni europee. C'è solo da sperare che i leader europei dell'Unione capiscano il soggetto e non usino come pretesto le sue parole per reagire ancor più duramente del necessario contro il nostro Paese, che è sempre stato culla del dialogo e dell'europeismo".(Com)