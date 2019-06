Milano: Sala, revisione costo biglietto entro la settimana

- La discussione della revisione del prezzo del biglietto del trasporto pubblico dovrà concludersi entro la settimana. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine della presentazione del libro di Walter Veltroni in corso a Milano. Non c'è una fumata nera ha spiegato Sala sono "Tempi tecnici. Giustamente le opposizioni fanno il loro lavoro. Io difendo la manovra che non è fatta per coprire alcun buco, ma è fatta per migliorare il servizio". "D'altro canto - ha rilevato Sala - è evidente che per poter andare avanti, con il servizio migliorato e le nuove metropolitane, il costo di gestione è un po' più alto. Mi pare che siano tempi normali. Ogni tanto poi sento cose, anche ieri in Consiglio, come il servizio di trasporto pubblico gratuito, perché in alcune città del Nord Europa è così. Diciamo che a volte si cade nella provocazione politica, però difendo la manovra". A chi gli ha chiesto se non pensa che si possa andare oltre luglio, Sala ha replicato "no, penso che dobbiamo cercare di uscirne in settimana. Questo è ciò che dobbiamo fare".(Rem)