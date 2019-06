Pd: Sala, fiducia in Zingaretti, provi a tenere unito il partito

- Il sindaco di Milano Giuseppe Sala ha confermato la propria fiducia nel segretario del Partito democratico Nicola Zingaretti. Lo ha fatto parlando con i giornalisti, a margine della presentazione del nuovo libro di Walter Veltroni in corso a Milano, che gli hanno chiesto un'opinione sulla complessa situazione del "caso Lotti" e sul rischio di una scissione del Pd. "Ci sono dei momenti in cui è meglio tacere e sul Pd - ha detto Sala - soprattutto per quelli come me che sono anche esterni, meglio non commentare se non per dire che io ho fiducia in Zingaretti e in quello che sta facendo. Non chiediamogli più di quello che può fare e poi si vedrà, con il supporto di tutti però". A chi gli ha chiesto se ritenga che Zingaretti faccia bene a tenere unito il Pd, il Sindaco ha risposto "Sì ci deve provare".(Rem)