Egitto-Bielorussia: Al Sisi auspica il rafforzamento della cooperazione

- Il presidente egiziano, Abdel Fatah al Sisi, ha auspicato il rafforzamento della cooperazione e del coordinamento con la Bielorussia nel prossimo futuro, durante la conferenza stampa a Minsk con l’omologo Aleksandr Lukashenko. Al Sisi si è detto impaziente di aumentare la cooperazione, “in particolare alla luce della presidenza egiziana dell’Unione africana e del ruolo chiave della Bielorussia nel blocco economico euro-asiatico, nel quadro dei negoziati in corso per firmare l’Accordo di libero scambio con l’Egitto”, ha affermato Al Sisi. Le parti hanno discusso di diversi aspetti della cooperazione economica e delle strategie per aumentare il volume degli scambi”, ha proseguito Al Sisi. Inoltre, Al Sisi e Lukashenko hanno deciso di lavorare alle procedure finali per la creazione del Consiglio economico bielorusso-egiziano e hanno affrontato i temi legati all’energia.(Cae)