Migranti: Salvini, porti chiusi a barchini e barconi

- Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ribadisce su Facebook: "In Italia, per quello che mi riguarda e col mio permesso, non arriva nessuno: possono mandare chi vogliono ma barchini e barconi non sono i benvenuti. A me interessa che l'immigrazione sia sotto controllo e che si arrivi sul suolo italiano rispettando le regole. Punto". (Rin)