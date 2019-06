Trasporti: Sollazzo (M5S) su aumento biglietto Atm, dichiarazioni di Sala sui rincari sono confuse

- Simone Sollazzo, capogruppo M5S a Milano, commenta in una nota le dichiarazioni odierne del sindaco di Milano Giuseppe Sala sui rincari Atm: "Le dichiarazioni del Sindaco Sala dimostrano la grandissima confusione e schizofrenia che accompagnano la scelta sui rincari Atm. Non si può dire che i 51 milioni di maggiori introiti andranno in investimenti per il miglioramento del servizio se in aula sono stati bocciati tutti gli emendamenti dell'opposizione sulla questione, in primis l'emendamento del M5S che chiedeva investimenti in sicurezza e in infrastrutture. La verità è che la Giunta continua a non spiegare il motivo di questa scelta e finché non verremo smentiti continueremo ad avere il sospetto che i 51 milioni di euro servano come copertura in spesa corrente". (com)