Italia-Regno Unito: palazzo Chigi, partnership in vista Cop 26

- L’Italia e il Regno Unito hanno raggiunto un accordo di partenariato in vista della 26ma Conferenza delle parti alla Convenzione delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico (COP26). Lo riferisce un anota di palazzo Chigi che spiega anche che sulla base di tale accordo, il Regno Unito offre di esercitare la presidenza della COP 26 e di ospitare il summit che avrà luogo a fine 2020. L'Italia propone di organizzare la Pre-Cop e altri importanti eventi preparatori, tra cui una significativa iniziativa volta a dare voce alle istanze dei giovani ("Youth event"). Attraverso la partnership i due paesi si impegnano a promuovere il più alto livello di ambizione possibile per la prossima COP26 e a favorire l’adozione di azioni concrete in grado di realizzare il necessario salto di qualità necessario alla piena attuazione dell'Accordo di Parigi. (segue) (Com)