Italia-Regno Unito: palazzo Chigi, partnership in vista Cop 26 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Sergio Costa, ha dichiarato: "Il partenariato tra Italia e Regno Unito rappresenta un segnale forte di una collaborazione solida e consapevole su un tema, quello dei cambiamenti climatici, che richiede un cambio di paradigma e che occuperà la nostra agenda e quella delle generazioni future". Il Foreign Secretary, Jeremy Hunt, ha dichiarato: "Quest’oggi, attraverso un grande risultato delle nostre diplomazie, abbiamo concordato una proposta per una Presidenza britannica della COP26 in partenariato con i nostri amici italiani. Insieme, attraverso il nostro costante impegno a lavorare insieme sul piano europeo e globale, costruiremo un futuro migliore per i nostri figli". (segue) (Com)