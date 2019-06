Italia-Regno Unito: palazzo Chigi, partnership in vista Cop 26 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I due paesi - prosegue la nota - cooperano da tempo per affermare l’urgenza di un’azione coordinata sul clima a livello globale e hanno svolto un ruolo-chiave nel fare adottare all'Unione europea impegni ambiziosi sul tema. Entrambi sono membri attivi della High Ambition Coalition ed hanno sostenuto la dichiarazione sul rafforzamento delle ambizioni climatiche in occasione della COP24. Nel contesto di eccellenti rapporti bilaterali, questa collaborazione costituirà il pilastro di una più ampia cooperazione strategica tra Italia e Regno Unito sul tema dei cambiamenti climatici, che si snoderà attraverso il Climate action summit delle Nazioni Unite il prossimo settembre, la COP25 e le contemporanee presidenze, nel 2021, del G20 da parte italiana e del G7 da parte del Regno Unito. (Com)