Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEL'assessore al Turismo Roberta Guaineri partecipa alla conferenza stampa per la presentazione della 37esima Convention Mondiale IGLTA, International Gay & Lesbian Travel Association, sul Turismo LGBTQ+ che si terrà a Milano nel maggio 2020. Intervengonoo: Giorgio Palmucci, Presidente Enit; Alessio Virgili, Presidente Comitato Promotore IGLTA 2020; Elizabeth Lee Martinez, Console Generale USA a Milano; Clark Massad, Vice Presidente IGLTA; Daniele Mereu, Country Manager UNAHOTELS; Alessandro Cecchi Paone, testimonial IGLTA 2020.Palazzo Marino, sala brigida, Piazza della Scala, 2 (ore 11)Si riunisce il consiglio comunale. Il programma dei lavori prevede l'Approvazione delle tariffe ed agevolazioni tariffarie sui titoli di viaggio STIBM per i servizi di trasporto pubblico locale e l'approvazione dei criteri per il riconoscimento di agevolazioni tariffarie di natura temporanea per l'utilizzo dei servizi di trasporto pubblico.Palazzo Marino, aula consiliare, piazza della Scala 2 (ore 15.30)L’assessore alle Politiche per il Lavoro, Attività produttive e Commercio Cristina Tajani presenterà ai residenti del Corvetto “La Scuola dei Quartieri”, il progetto voluto dall’Amministrazione per aiutare i cittadini a trasformare le proprie idee e intuizioni in progetti d’impresa concreti, duraturi e sostenibili capaci di migliorare la vita nei quartieri grazie a servizi alla persona, negozi di vicinato, attività artigianali e molto altro.Mercato Comunale, Piazza Ferrara (ore 18.30) (segue) (Rem)