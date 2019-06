Gli appuntamenti di domani a Milano e in Lombardia (2)

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaREGIONEL'assessore regionale all'Ambiente e Clima, Raffaele Cattaneo, partecipa all'apertura del Workshop Tecnico legato al progetto I-Share Life coordinato da Ferrovie Nord Milano (FNM).Palazzo Lombardia, Sala Biagi, Ingresso N4, piano primo, piazza città di Lombardia, 1. (ore 9.15)L'assessore all'Ambiente e Clima della Regione Lombardia Raffaele Cattaneo partecipa al seminario 'Costituire reti territoriali diversificate e permanenti per contribuire alla sostenibilità ambientale lombarda' organizzato da Green School, Rete lombarda per lo sviluppo sostenibile.Palazzo Lombardia, Auditorium Testori, piazza Città di Lombardia, 1 (ore 9.30)L'assessore all'Autonomia e Cultura di Regione Lombardia Stefano Bruno Galli interviene alla giornata di studio promossa da ANCI e UPI Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto dal titolo 'Autonomia differenziata negli enti locali'.Palazzo Municipale di Mantova, Sala Consiliare, Via Roma, 39 Mantova. (ore 10)L'assessore regionale all'Agricoltura, Alimentazione e Sistemi Verdi Fabio Rolfi incontra all'Utr (Ufficio Territoriale Regionale) di Como le associazioni degli agricoltori, i rappresentati dei cacciatori, le comunita' montane e le Province. All'incontro sono stati invitati anche i consiglieri regionali eletti in provincia di Como.Utr Insubria, via Einaudi 1, Como (ore 10)L'assessore al Turismo, Marketing Territoriale e Moda di Regione Lombardia, Lara Magoni, visita l'azienda "Angelo Valera Srl", storica realtà di Concorezzo, in provincia di Monza, nata nel 1951 e specializzata nella produzione di nastri e tessuti per il settore della moda.via Monte Rosa, 21 – Concorezzo/MB (ore 10.30)L'assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, interviene a un esercitazione con cui viene testata la Rete Radio regionale in caso di esondazione del fiume Po a Cremona e le fasi di allerta conseguenti a un avvenimento di questo genere.Sala Operativa, via Rosellini 17, (ore 11)Il vicepresidente di Regione Lombardia e assessore alla Ricerca, Innovazione, Universita', Export eInternazionalizzazione delle imprese Fabrizio Sala partecipa alla presentazione dell'Osservatorio 'Le professioni della birra che creano lavoro'.Università della birra, via dei Canzi 19 (ore 11)L'assessore alle Politiche sociali, abitative e Disabilità della Regione Lombardia, Stefano Bolognini, partecipa alla cerimonia di fine lavori di ristrutturazione di 7 immobili Aler nel quartiere milanese 'Cialdini'. È presente anche il presidente dell'Aler Milano, Angelo Sala.Via Gran San Bernardo, 1 (ore 11)In occasione del termine dei lavori di demolizione dell'ultima torre a Zingonia (BG), l'assessore alle Politiche sociali, abitative e Disabilità della Regione Lombardia, Stefano Bolognini, incontra i giornalisti per una conferenza stampa con sopralluogo presso il cantiere delle Torri.Cantiere delle Torri (corso Europa, 38 – Ciserano/BG. (ore 16)Convegno "Nuove Terapie Oncologiche. Psicologia e Caregiver". Saranno trattati i temi della diagnosi precoce, della ricerca scientifica e delle nuove terapie.Palazzo Pirelli, via Fabio Filzi (ore 17)L'assessore all'Autonomia e Cultura di Regione Lombardia Stefano Bruno Galli interviene alla conferenza stampa di presentazione della stagione 2019-2020 delle Manifatture Teatrali Milanesi.Teatro Litta, Corso Magenta, 24 (ore 18). (segue) (Rem)