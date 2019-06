Meteo: le previsioni per domani a Torino e in Piemonte

- A Torino domani, mercoledì 19 giugno, cieli in prevalenza poco o parzialmente nuvolosi per l'intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 19°C, lo zero termico si attesterà a 3900m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Ovest-Sudovest, al pomeriggio assenti o deboli e proverranno da direzione variabile. Nessuna allerta meteo presente.Piemonte: sul Nordovest non sono attese novità nello scenario meteorologico, in quanto è attesa una nuova giornata di bel tempo, tipicamente estiva e con clima caldo e afoso. Temperature diffusamente oltre i 30°C in Valpadana, più fresco invece sulla Riviera ligure complice la brezza marittima. Nel pomeriggio classico sviluppo di temporali sparsi lungo le Alpi, con possibile coinvolgimento successivo delle alte pianure piemontesi. Venti deboli ovunque e mar ligure poco mosso. (Rpi)