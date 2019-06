Messico: presidente propone voto di revoca mandato a marzo del 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si potrebbe tenere il 21 marzo del 2021 la consultazione popolare con cui il popolo messicano potrà decidere la continuità o meno del mandato del presidente. Lo ha detto il presidente Andres Manuel Lopez Obrador tornando a rivendicare l'esercizio della democrazia diretta come bussola del suo governo. L'inizitiva era stata già annunciata in passato e si sarebbe dovuta tenere in concomitanza con le elezioni parlamentare di "medio termine", a inizio dell'estate, una data contestata dalle opposizioni per il sospetto che possa favorire il partito di maggioranza. "Propongo che la spesa che si prevede per il 2021 includa anche la consultazione per la revoca del mandato e che se non si accetta di farla nello stesso giorno delle elezioni federali, che sarebbe per me l'ideale, la si anticipi senza costi aggiuntivi", ha detto Lopez Obrador nel corso della sua tradizionale conferenza stampa quotidiana. La legge che istituisce la revoca di metà mandato, un inedito per l'ordinamento giuridico messicano, deve ancora essere approvata dal parlamento. (segue) (Mec)