Messico: presidente propone voto di revoca mandato a marzo del 2021 (2)

- La legge sulla revoca del mandato, unita a una riforma del meccanismo delle consultazioni popolari, è stata approvata in prima lettura dalla Camera dei deputati. Trattandosi di una riforma costituzionale servono i due terzi dei voti favorevoli in entrambi i rami del parlamento. Il partito del presidente Morena (Movimento di rigenerazione nazionale) dispone della maggioranza relativa dei seggi, ma pare sempre meno certo che ottenere come alla Camera l'appoggio dei voti degli oppositori. (segue) (Mec)