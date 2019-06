Messico: presidente propone voto di revoca mandato a marzo del 2021 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dovesse arrivare in porto, la riforma potrebbe portare il presidente a presentarsi agli elettori a luglio del 2021, tre anni dopo l'insediamento. "Con la revoca del mandato si cerca di rendere attivo il principio della democrazia partecipativa ed effettivo l'esercizio del potere del popolo", si legge nel testo di presentazione della legge, secondo cui "il rinnovo del mandato è la manifestazione piena della volontà sociale, dal momento che permette alla cittadinanza di sostituire, democraticamente, i governanti eletti dal popolo". Il provvedimento nasce sotto lo slogan "il popolo concede, il popolo toglie" e Lopez Obrador, che aveva lanciato la proposta già in campagna elettorale, ha garantito che basterà un solo voto in più a farlo cadere. (segue) (Mec)