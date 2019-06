Messico: presidente propone voto di revoca mandato a marzo del 2021 (4)

- Il presidente messicano torna spesso sul tema della democrazia diretta. Da ultimo ha fatto notizia lo stop alla realizzazione di un progetto di trasporto pubblico deciso da"Amlo" nel corso di una manifestazione pubblica, per alzata di mano. Impegnato nella promozione di un programma governativo nello stato centrale di Durango, il capo dello stato ha raccolto la sfida dei presenti, che con diversi cartelli chiedevano lo stop a un progetto - il "Metrobus" - per il quale è stato già stanziato un bilancio di 450 milioni di pesos, l'equivalente di 20 milioni di euro. "Per il Metrobus sono stati già approvati dei fondi me se voi ritenete che non serva, i soldi si useranno per altro", ha detto Lopez Obrador prima di convocare un rapido conteggio per alzata di mano. Registrata la maggioranza di "no", il presidente ha in breve decretato "finito" il Metrobus. (segue) (Mec)