Messico: presidente propone voto di revoca mandato a marzo del 2021 (5)

- "Se la gente dice di no, il popolo vince e questo denaro verrà usato per altri scopi", ha detto il capo dello stato assicurando che sotto il suo mandato "il popolo verrà sempre consultato. È la democrazia, è il governo del popolo". "Amlo" ha quindi promesso ai presenti che troverà l'accordo con il governatore locale per destinare i soldi ad altri progetti, anche questi messi a votazione: grazie al rapido conteggio si è deciso che il lavoro più urgente da fare è quello della realizzazione di una rete idrica, seguito dagli interventi di completamento dell'ospedale locale. "Acqua e poi ospedale, è il mio impegno", ha detto Lopez Obrador in un intervento riprodotto integralmente sul profilo ufficiale Twitter del governo messicano. (segue) (Mec)