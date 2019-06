Messico: presidente propone voto di revoca mandato a marzo del 2021 (6)

- Il caso più emblematico, e tutt'oggi oggetto di ampie discussioni, è quello relativo alla stop ai lavori per la costruzione del Nuovo aeroporto internazionale di Città del Messico (Naim), l'ambiziosa infrastruttura voluta dall'ex presidente Enrique Pena Nieto per governare il traffico aereo regionale del futuro. Lopez Obrador, che aveva da sempre criticato il progetto per costi faraonici, sospetti di appalti irregolari e possibili rischi ambientali, ha indetto una consultazione popolare a fine ottobre 2018, prima ancora di insediarsi ufficialmente come presidente. Come promesso, ha quindi accettato l'esito del voto - schiacciante - a favore del no, scommettendo su una soluzione alternativa che passa soprattutto da una nuova pista nell'aeroporto militare di Santa Lucia. Questa decisione del governo messicano è puntualmente citata nelle analisi di organismi finanziari, agenzie di rating e studi internazionali come prova di un rischio per la crescita economica del paese, figlia della mancanza di certezze che viene data agli investitori. (Mec)