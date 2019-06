Asili: Baldassarre-Zotta, bambini in nidi Municipio Roma IV ricollocati da due anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Facciamo chiarezza: 1) basta allarmismi. I bambini sono stati ricollocati da 2 anni. 2) Nella zona non c'è richiesta di posti aggiuntivi per i nidi. 3) Come ricordano gli stessi consiglieri Pd c'è un contenzioso pendente che coinvolge l'Amministrazione capitolina e i precedenti gestori dei nidi in convenzione. 4) È in atto una interlocuzione con il Municipio per definire gli spazi per la cittadinanza. Basta sprechi. Investiamo fondi per servizi utili e non per foraggiare le cooperative. Rispetto alle nuove attività, ricordiamo al PD che sarà importante che la Regione Lazio dia la possibilità di utilizzare i fondi nazionali per i servizi 0-6 per altri servizi integrativi per i bambini". Così l'assessora alla Persona, scuola e comunità solidale Laura Baldassarre e la presidente della commissione Scuola Maria Teresa Zotta. (Com)