Tpl Roma: Mennuni (Fd'I), pochi bus e metro chiuse? Per i 5 stelle importante è fare cassa

- "5 Stelle senza vergogna. Bocciata oggi in Campidoglio la nostra mozione sulle criticità della mobilità a Roma in cui si chiedeva di non applicare gli aumenti tariffari sulla sosta voluti dall’amministrazione 5 Stelle, proprio in considerazione della situazione comatosa in cui versano i trasporti pubblici a Roma con le metro chiuse e i mezzi pubblici che non ci sono o che quando ci sono arroventati senza impianto di riscaldamento. Una proposta di buon senso che evidentemente non è piaciuta ad una amministrazione incapace di risolvere i problemi ma attentissima a fare cassa". Lo dichiara, in una nota, Lavinia Mennuni consigliere di Fd'I in Campidoglio e vicepresidente della commissione Mobilità di Roma Capitale. (Com)