Teatro Opera: Raggi, dare priorità a pagamento premi a lavoratori e maestranze

- "Alla vigilia della presentazione della stagione 2019-2020 del Teatro dell'Opera di Roma, in qualità di Presidente della Fondazione che gestisce l'ente lirico capitolino, chiederò al Consiglio di indirizzo e al Sovrintendente di dare priorità al pagamento dei premi di produzione dovuti a lavoratori e maestranze, compatibilmente con i risultati di bilancio attesi per il 2019". Lo dichiara, in una nota, il sindaco di Roma Virginia Raggi. "Il miglioramento delle performance economiche del Teatro dell'Opera, il costante aumento degli introiti da vendita dei biglietti e l'ingresso di nuovi investitori privati deve infatti creare le condizioni per riconoscere ai dipendenti del Costanzi, tra i principali artefici della crescita dell'ente lirico, i contributi loro spettanti in base agli accordi contrattuali sottoscritti", conclude.(Com)