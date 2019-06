Tpl Roma: De Priamo (Fd'I), solidarietà ad autisti Atac e utenti per condizioni indecenti mezzi

- "Esprimiamo la piena solidarietà di Fd'I al personale Atac e agli utenti per le condizioni indecenti ed incivili dei mezzi pubblici romani e il rischio per la salute che corre la cittadinanza. Oltre 700 mezzi fermi o rientrati in deposito certificano il disastro totale della Raggi che si dovrebbe dimettere solo per questo. Un quadro drammatico dove sembrerebbe che l'assessore Lemmetti, non contento della vicenda Ama, abbia aperto una nuova vertenza con Atac e non voglia consentire l'acquisto dei nuovi mezzi fermi a Bologna. Evidentemente il voto contrario dei 5 Stelle alla privatizzazione di Atac era solo di facciata visto che stanno spingendo di fatto verso il fallimento della municipale dei trasporti". È quanto dichiara in una nota Andrea e Priamo, capogruppo di Fd'I in Campidoglio.(Com)