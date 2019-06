Ue: Consiglio esprime preoccupazione per azioni della Turchia nel Mediterraneo orientale

- Il Consiglio affari generali dell'Unione europea esprime "seria preoccupazione" per le attività illegali da parte della Turchia nel Mediterraneo orientale e condanna il fatto che Ankara non abbia ancora risposto alle richieste di cessare questo tipo di attività. E' quanto concordato oggi a Lussemburgo dai ministri degli Esteri degli Stati membri dell'Ue, nell'ambito della riunione del Consiglio affari generali che segna la conclusione della presidenza di turno romena. "Il Consiglio invita la Commissione e il Servizio europeo per l'azione esterna a presentare opzioni per misure appropriate senza ritardo", si legge nelle conclusioni adottate secondo quanto riporta il quotidiano greco "Kathimerini". Secondo il Consiglio affari generali dell'Ue, quindi, i negoziati di adesione della Turchia sono arrivati ad uno "stallo" in cui non può essere considerata l'apertura o la chiusura di ulteriori capitoli, così come rimane tutto fermo nei lavori sull'aggiornamento dell'Unione doganale con Ankara. Una presa di posizione chiara da parte dell'Ue contro la Turchia è stata chiesta oggi dalla Grecia e da Cipro, che si aspettano altrettanto anche dal Consiglio europeo in programma il 20 e 21 giugno.(Beb)