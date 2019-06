Ue: Conte, deve recuperare alto tasso politica, da Italia mai discussa uscita euro

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un'intervista a "Fanpage.it", in merito ai rapporti con l'Ue, soprattutto sui temi economici, con il rischio sempre più concreto di aprire una procedura d'infrazione nei confronti del governo italiano, ha ribadito che l'Ue non deve sottostare a una completa "prevalenza della finanza", ma dovrebbe "recuperare un alto tasso di politica" in tutte le sue discussioni. Per poi precisare tuttavia l'orientamento dell'Italia: "Non è mai stata discussa l'uscita dall'euro, noi siamo i migliori europeisti proprio perché non abbiamo un approccio fideistico" . (Rin)