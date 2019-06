Milano: coinvolto in lite in strada chiama polizia, arrestato perché era latitante

- È intervenuto con un coltello per difendere il coinquilino coinvolto in una lite in strada con uno sconosciuto, ma quando è stato disarmato e aggredito ha chiamato la polizia. È successo domenica sera in viale Monza. Dagli accertamenti degli agenti, intervenuti sul posto, è emerso che il richiedente, un 30enne peruviano, era latitante e doveva scontare una condanna per rapina a mano armata compiuta nell'aprile del 2010 nel suo paese d'origine. Per questo motivo i poliziotti del commissariato Villa San Giovanni lo hanno arrestato e portato al carcere di San Vittore in attesa dell'estradizione. Dopo un iter processuale durato quasi dieci anni, agli inizi di maggio, era stata pronunciata dall'Autorità peruviana una sentenza di condanna e l'uomo, giudicato in contumacia, aveva iniziato la sua latitanza in Italia con la convinzione che il decorso del tempo e la lontananza dall'America latina gli avrebbero consentito di evitare il carcere.(Rem)