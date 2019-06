Istruzione: il 24 e 25 giugno le celebrazioni del Miur a vent'anni dal Processo di Bologna

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si terrà il 24 e 25 giugno presso il Palazzo Re Enzo, in occasione dei vent'anni dal Processo di Bologna, un incontro per fare il punto sulla Dichiarazione di Bologna del 1999 e per delineare il volto delle Università del futuro. L'evento è stato organizzato dal ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca con l'Università di Bologna Alma Mater Studiorum sotto l'egida dell'Osservatorio della Magna Charta Universitatum, della European University Association e della European Students' Union. All'apertura delle celebrazioni, il 24 giugno alle 16, sarà presente il ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca Marco Bussetti. In merito Bussetti ha dichiarato: "L'evento di Bologna è strategico per il futuro del sistema universitario nazionale ed europeo. E l'Italia giocherà una partita da protagonista ospitando un momento di confronto internazionale di altissimo livello che vedrà coinvolti oltre 200 rettori, più di mille tra docenti, studenti e ricercatori del settore accademico, insieme a rappresentanti dei ministeri e delle organizzazioni internazionali, tutti provenienti da più di settanta Paesi per riflettere sull'eredità della Dichiarazione di Bologna e sul futuro del settore universitario a livello globale". La manifestazione, hanno fatto sapere i suoi promotori, guarderà, nei suoi contenuti e nelle sue riflessioni, alla riunione dei 48 ministri dei Paesi dello Spazio europeo dell'istruzione superiore, in programma a Roma nel giugno 2020 per decidere gli sviluppi del mondo universitario nei prossimi dieci anni. L'Italia, secondo quanto ha affermato il Miur, sarà alla guida di questo percorso internazionale, dato che ha ottenuto la presidenza del Segretariato del Processo di Bologna dal 2018 al 2020. (segue) (Ren)