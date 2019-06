Fisco: Salvini, abbassare tasse per diminuire debito e far ripartire Italia

- Il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, rendo noto su Facebook di aver "ribadito l'impegno preso con gli italiani di abbassare le tasse" partecipando questa mattina all’assemblea di Confartigianato. Per il vicepresidente del Consiglio, "per troppo tempo abbiamo applicato le regole della precarietà, dell'austerità, dei tagli imposti dall'Europa e il debito è cresciuto di 650 miliardi in dieci anni. Per farlo diminuire - annuncia - occorre creare lavoro, e gli italiani lavorano di più e meglio se le imprese pagano meno tasse. Solo così - avverte - l’Italia riparte". (Rin)