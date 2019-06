Fiumicino: Petrillo, protocollo intesa per supportare lavoro centro antiviolenza Maccarese

- "Questo pomeriggio in commissione Servizi sociali, pari opportunità, farmacie, cimiteri, lavoro e formazione professionale abbiamo affrontato il tema del Centro antiviolenza di Maccarese sulla cui attività abbiamo fatto il punto insieme alla dottoressa Carmen Carbonaro che opera nel centro". Lo dichiara il consigliere Angelo Petrillo (lista Zingaretti), componente della Commissione. "Un lavoro determinante, quello del centro - prosegue Petrillo - che deve essere sostenuto in tutti i modi che abbiamo a disposizione. Per questo ho avanzato in commissione la proposta di un protocollo d'intesa tra lo stesso centro, le forze dell'ordine, le strutture sanitarie, gli studi medici, le farmacie e tutte quelle organizzazioni del territorio che si occupano di questi temi e che hanno anche seguito un corso di formazione organizzato dal Comune durante la scorsa consiliatura. In circa un anno dall'apertura - sottolinea Petrillo - il centro si è consolidato come un punto di riferimento per le donne del territorio. Le operatrici svolgono un lavoro eccellente e necessario di sostegno alle donne che subiscono violenza e tentano di liberarsene. In questi mesi, sono circa 70 le donne che sono state assistite dalle professioniste della cooperativa BeFree che gestiscono il centro I-Dea di Maccarese. Un numero rilevante composto, soprattutto da donne che vivono nel nostro comune, ma anche da vittime di violenza e abusi che arrivano da Ladispoli e Cerveteri. In questo momento - conclude il consigliere - il centro sta partecipando al progetto "Perfetto migliorabile" finanziato con fondi regionali per il reinserimento lavorativo delle donne vittime di violenza. C'è molto lavoro da fare, ma la strada è quella giusta". (Com)