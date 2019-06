Corruzione: Conte, se nuove norme non saranno idonee interverremo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, intervistato da "Fanpage.it", in merito alla questione della corruzione, ha detto: "Il punto è che una singola norma non può scongiurare la corruzione, che io contrasto con lo Spazzacorrotti, ma ci siamo dotati di strumenti investigativi. Serve una disciplina utile per gli investimenti, se le nuove norme non saranno idonee in fase applicativa, potremmo intervenire successivamente". (Rin)