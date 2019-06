Ue: Moavero, Italia può votare Weber per presidenza Commissione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia può votare l'esponente del Partito popolare europeo (Ppe) Manfred Weber alla presidenza della Commissione Ue, in quanto è stato il candidato di punta della famiglia politica che ha avuto la maggioranza come gruppo parlamentare ed è il candidato naturale rispetto al quale gli Stati si dovranno confrontare in seno al Consiglio europeo di giovedì e venerdì. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, in uscita dal Consiglio Affari generali a Lussemburgo. "Quando due fanno il braccio di ferro, gli altri che sono intorno fanno il tifo e cercano di intermediare. Noi cerchiamo di favorire il raggiungimento di una soluzione, ovviamente avendo le nostre priorità che sono quelle di avere delle persone valide in queste posizioni, sia se dovessero essere italiane sia se dovessero essere non italiane. Il nostro interesse è che ci siano persone in grado di operare al meglio", ha detto il ministro degli Esteri interpellato sulla questione delle nomine. (segue) (Beb)