Ue: Moavero, Italia può votare Weber per presidenza Commissione (2)

- "Lo spitzenkandidat è un sistema che interpreta una frase che è scritta nei Trattati che dice che bisogna tenere conto del risultato delle elezioni. Per noi valgono in primo luogo i Trattati. Il sistema dello spitzenkandidat è un sistema di candidati di punta delle famiglie politiche rispetto ai quali ci vuole poi un accordo di maggioranza sia in Parlamento sia al Consiglio europeo, sempre di maggioranza, per poi individuare la persona", ha spiegato. "Quindi, più che essere d'accordo o non d'accordo con il sistema, il punto vero è: gli spitzenkandidat che questa volta hanno corso come tali per le elezioni hanno una maggioranza in seno al Parlamento europeo? Questa è la prima cosa su cui dovrà riferire il presidente Tusk giovedì", ha continuato. (segue) (Beb)