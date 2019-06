Ue: Moavero, Italia può votare Weber per presidenza Commissione (3)

- "In Parlamento esiste probabilmente una maggioranza rispetto alla quale i numeri dicono che popolari e socialisti non saranno più sufficienti. Quindi ci sarà probabilmente la necessità dell'apporto di altre famiglie politiche. Da quello che si sente e che si comprende dovrebbero essere i liberali e i verdi o i liberali e in certe circostanze i verdi. Quindi, questa è probabilmente la maggioranza nell'ambito del Parlamento europeo e però si potrà verificare i numeri solo quando il Parlamento si costituisce e si riunisce, dunque all'inizio di luglio. In seno al Consiglio europeo vedremo tra due giorni come i vari paesi si posizionano rispetto alla scelta che dovranno fare e la prima delle scelte, quella sul tavolo per tempistica e per contesto istituzionale, è il presidente della Commissione", ha aggiunto Moavero chiarendo che il presidente della Commissione che "potrà essere designato a maggioranza qualificata dal Consiglio europeo e poi dovrà essere votato da una maggioranza del Parlamento quindi c'è una doppia verifica di maggioranza". (segue) (Beb)