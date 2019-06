Ue: Moavero, Italia può votare Weber per presidenza Commissione (4)

- Il ministro degli Esteri ha chiarito che "l'Italia può votare Weber nella misura in cui Weber è stato il candidato di punta della famiglia politica che ha avuto la maggioranza come gruppo parlamentare al Parlamento europeo. Ovviamente dobbiamo vedere come si posizioneranno tutti gli altri rispetto alla sua candidatura, ma è chiaro che Weber è il candidato naturale rispetto al quale gli Stati si dovranno confrontare in seno al Consiglio europeo", ha sottolineato. "E' possibile che non si trovi la quadra" al Consiglio europeo di giovedì e venerdì "è accaduto qualche volta in passato, però il percorso istituzionale dice che andrebbe trovata. Quello che io posso dire in base a quello che sento è che il quadro è ancora fluido", ha concluso Moavero. (Beb)