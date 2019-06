Videogames: Borghi (Lega), a me piace affondare navi francesi, Salvini gioca con fattoria virtuale

- Claudio Borghi, deputato della Lega e grande sostenitore dei minibot, ama i videogames. Ospite di "Un Giorno da Pecora", su Rai Radio1, oggi ha raccontato di questa sua passione videoludica, che pratica sopratutto la notte. "L'ultima volta che ho giocato è stato tre giorni fa, online, contro altri che giocano come me con un videogame che simula una guerra navale". Quante navi nemiche ha affondato? "Sei o sette. Non sono particolarmente bravo ma me la cavo". A quali nazioni ha puntato? "Io miro specialmente alle francesi, è una mia 'libidine' personale. E poi sono più facili da colpire perché hanno i cannoni solo davanti, essendo delle riproduzioni delle navi storiche. Basta andargli dietro, e le colpisci". Gioca da solo o contro un altro avversario? "No, si gioca in 12 contro 12, mettendo insieme tutti quelli online. La mia squadra si chiama Zenit". Lei che nickname ha quando gioca? "Il mio nome reale: Claudio Borghi". Per quante ore gioca? "Un paio d'ore, di solito dalle 2 alle 4 di notte", ha raccontato Borghi a "Un Giorno da Pecora". Gli è stato chiesto: anche Salvini ama i videogames? "Lui gioca storicamente a un videogame che simula una fattoria, mi pare si chiami 'Hay Day', dove fai cose tipo seminare i campi e poi, quando arrivano i frutti, li vendi al mercato".(Com)