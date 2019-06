Roma: agenti polizia locale aggrediti durante arresto ad Alessandrino, la solidarietà del comandante Di Maggio

- Tre agenti sono rimasti feriti a seguito dell'arresto avvenuto questa mattina di un cittadino egiziano. L'uomo ha usato la lancia di un idrante come oggetto contundente per aggredire gli operatori, che sono riusciti comunque a bloccarlo. "Esprimo solidarietà nei confronti degli agenti feriti, uno dei quali ha riportato la frattura di due dita con una prognosi di diversi giorni. A loro va anche il mio apprezzamento per l'arresto di un soggetto violento, molto pericoloso e con diversi precedenti penali tra cui anche tentato omicidio", dichiara in una nota il comandante generale Antonio di Maggio.(Rer)