Tpl Roma: Pedica (Pd), apertura metro Repubblica a giorni? Speriamo sia volta buona

- "Dopo i collaudi dell'Ustif sul sistema delle scale mobili nella stazione della metro Repubblica è prevista la riapertura a giorni. Dopo otto mesi, speriamo che sia la volta buona. Cittadini e commercianti non ne possono più". È quanto afferma, in una nota, Stefano Pedica del Pd. "Mi auguro solo che il Campidoglio provveda a risarcire i commercianti che in questi mesi hanno dovuto sopportare enormi disagi e hanno subito enormi perdite". (Com)