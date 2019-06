Valle d'Aosta: Fosson, la "Giornata dell’economia" evento unico nel panorama nazionale

- "La realizzazione di un unico evento costituisce un unicum nel panorama nazionale: si tratta di un elemento di novità che la nostra regione sperimenta da qualche anno e che, per quanto a nostra conoscenza, difficilmente trova riscontri analoghi in altre realtà italiane". Lo ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale della Valle d'Aosta Fosson in riferimento alla "Giornata dell’economia. La Valle d’Aosta nel 2018", che ha esaminato la situazione dell’economia e della società valdostana a partire dalle analisi elaborate dalla presidenza della Regione, tramite l’Osservatorio economico e sociale, dalla Banca d’Italia e dalla Chambre Valdôtaine des entreprises et des activités libérales. "L’obiettivo di quest’iniziativa - ha proseguito Fosson - è di valorizzare i dati come una risorsa, garantendone qualità, coerenza e fruibilità: avere una conoscenza approfondita e mirata dei fenomeni e disporre di dati aggiornati e attendibili significa migliorare l’efficacia dell’azione pubblica. Quest’evento è dunque un’occasione per approfondire la conoscenza delle dinamiche in atto e delle tendenze di sviluppo dell’economia e della società valdostana, rappresentando contemporaneamente un’opportunità per supportare le politiche finalizzate a favorire lo sviluppo e consentire di agganciare la crescita delle economie più vivaci". L’appuntamento si è aperto con gli indirizzi di saluto, oltre che di Fosson, anche del capo della filiale di Aosta di Banca d’Italia Angelica Pagliarulo, del presidente della Chambre Valdôtaine Nicola Rosset. (Ren)