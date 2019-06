Medio Oriente: Netanyahu, israeliani parteciperanno a conferenza Bahrein (2)

- In precedenza, un funzionario anonimo della Casa Bianca, ha detto che i rappresentanti del governo israeliano non sono stati invitati alla conferenza "Peace to Prosperity", organizzata da Bahrein e Stati Uniti, che si svolgerà il 25 e il 26 giugno a Manama. L'incontro si concentrerà sulla "visione economica" dell'amministrazione Usa per i palestinesi e non su "questioni politiche". Ieri, 17 giugno, la stampa internazionale aveva annunciato che Israele invierà soltanto una delegazione economica alla conferenza "Peace to Prosperity". Nelle scorse settimane, il ministro delle Finanze israeliano, Moshe Kahlon, aveva annunciato l’intenzione di partecipare alla conferenza di Manama, dove dovrebbero essere svelati i dettagli economici del piano di pace per il Medio Oriente. Intanto, Egitto, Marocco, Giordania, Emirati Arabi Uniti, Qatar e Arabia Saudita hanno annunciato che parteciperanno alla conferenza di Manama. Il quotidiano israeliano “The Times of Israel” ha riferito ieri, 17 giugno, che funzionari statunitensi e bahreniti hanno concluso che i rappresentanti politici israeliani non devono essere invitati anche perché il governo è guidato da un premier ad interim, in attesa delle elezioni del 17 settembre. Anche i giornalisti israeliani che hanno cercato di accreditarsi per seguire l’evento non hanno ottenuto il permesso dagli organizzatori. (segue) (Res)