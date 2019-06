Medio Oriente: Netanyahu, israeliani parteciperanno a conferenza Bahrein (3)

- Il 16 giugno, il ministro degli Esteri israeliano, Israel Katz, ha annunciato che lo Stato ebraico vuole partecipare alla conferenza organizzata da Stati Uniti e Bahrein. Gli Stati Uniti, sostenuti da Israele, “stanno guidando un processo di cooperazione economica” a beneficio dell’intero Medio Oriente, ha affermato Katz. L’iniziativa di Washington “include la promozione dei legami con i paesi arabi pragmatici nella regione, attraverso la cooperazione nel settore della sicurezza e le iniziative economiche congiunte”, ha affermato Katz, sottolineando che la conferenza di Manama rappresenta “una parte centrale di questi sforzi”. Katz ha aggiunto: “Israele ha un ruolo chiave da svolgere in questo processo”. La conferenza è stata condannata dall’Autorità nazionale palestinese che ha criticato anche la decisione della Giordania e dell’Egitto di partecipare all’evento. Intanto, domenica 16 giugno, l’inviato speciale degli Stati Uniti per il Medio Oriente, Jason Greenblatt, ha dichiarato che l’amministrazione guidata da Donald Trump potrebbe rimandare la pubblicazione del tanto atteso piano di pace a novembre 2019. In un’intervista al quotidiano israeliano “Jerusalem Post”, Greenblatt ha affermato che sostiene le dichiarazioni dell’ambasciatore degli Stati Uniti in Israele, David Friedman, che la scorsa settimana ha evidenziato il diritto di Israele di annettere parte della Cisgiordania. (Res)