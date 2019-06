Libia: il Qatar accoglie con favore l'iniziativa di Sarraj per risolvere la crisi

- Il governo del Qatar ha accolto favorevolmente l'iniziativa presentata dal capo del Governo di accordo nazionale libico a Tripoli, Fayez al Sarraj, per risolvere l'attuale crisi in Libia organizzando un forum nazionale per le elezioni generali entro la fine del 2019. Il ministero degli Esteri del Qatar ha dichiarato in una nota di sperare che "tutti i partiti libici risponderanno positivamente all'iniziativa per raggiungere un accordo politico globale". Il Qatar ha anche ribadito il suo sostegno agli sforzi dell’inviato dell’Onu, Ghassan Salamé, e all'Accordo politico libico. "Il Qatar sostiene la volontà del popolo libico di costruire uno stato di diritto con le istituzioni che possano ospitare tutte le forze politiche senza esclusione", ha aggiunto.(Lit)